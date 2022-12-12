«Творческая форма военной деятельности»: почему на Западе боятся русских хакеров

США и НАТО вкладывают все больше средств в противостояние с российскими бойцами киберфронта.

Русские хакеры обладают значительно меньшими технологическими и финансовыми возможностями, чем американские и натовские, однако они гораздо более креативные, и в этом их сила. Такое мнение в комментарии 5-tv.ru высказал политолог Сергей Марков.

«Креативность у русских хакеров значительно выше. Все это знают, поэтому побаиваются их. Поскольку кибервойна — это очень новая, а значит, творческая форма военной деятельности, то и креативность имеет большое значение», — пояснил он.

По словам эксперта, кибервойны приобретает все большую значимость, поскольку цифровой мир как таковой становится все более обширным и важным. Однако насколько в действительности велико значение борьбы в киберпространстве, пока не может оценить никто, поскольку опыт серьезных кибервойн еще очень мал, отметил Марков.

«У нас, скорее, до сих пор были кибердиверсанты и кибертеррористы со всего мира, а не киберармии. Поэтому насколько серьезными являются эти наступательные кибероперации, никто не знает», — считает политолог.

Именно непонимание до конца значимости и опасности кибератак побуждает государства вкладывать огромные средства в кибервоенную деятельность, подчеркнул Марков. И впереди всех здесь, как нетрудно догадаться, США и НАТО, чьи бюджеты в этой сфере достигают астрономических сумм.

Особое коварство кибервойн заключается в том, что они с легкостью ведутся под чужим флагом, добавил политолог. Это открывает огромные возможности для организации терактов, так как именно осуществляемые под чужим флагом они считаются наиболее эффективными и имеющими серьезные политические последствия.

«Всегда более-менее известно, откуда летят снаряды, ракеты. Тем более известно, с какими шевронами идут в атаку пехотинцы и с какими флагами идут танки. Но киберудары могут идти из любых сфер. Поэтому считается, что в кибервойне у нас идет прямая война именно с натовскими структурами. И у них там достаточно мощные ресурсы», — отметил Марков.

Ранее стало известно, что в Польше заявили о необходимости углубления сотрудничества между странами ЕС и НАТО для противодействия «российским угрозам» в киберпространстве. Авторы инициативы уверены, что российские власти хотят создать нестабильность в демократических государствах, чтобы «отбить у них желание поддерживать Украину». Кроме того, россияне якобы использует кибератаки для повышения эффективности своих действий на международном уровне.

Пугая весь мир страшными русскими хакерами, Запад в то же время сам выделяет все больше средств на ведение боевых действий в киберпространстве, причем не скрывает своих намерений. В октябре администрация США впервые в обновленных доктринальных документах объявила весь мир и глобальное информационное пространство сферой своих интересов. Кроме того, на днях стало известно, что страна планирует потратить в следующем году на кибератаки неугодных правительств более 11 миллиардов долларов.

Ранее 5-tv.ru рассказал, как российские хакеры взломали сайт Белого дома для проводов Байдена на пенсию.