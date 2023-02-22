Госдума единогласно одобрила закон о приостановке участия России в ДСНВ

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София Шафиуллина
София Шафиуллина Журналист 15

Президент РФ ранее уточнил, что страна лишь замораживает свое участие в договоре, а не выходит из него навсегда.

Госдума единогласно одобрила закон о приостановке участия России в ДСНВ

Фото: www.globallookpress.com / Konstantin Kokoshkin

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Госдума единогласно проголосовала за принятие закона о приостановке участия России в договоре о сокращении стратегических наступательных вооружений. Соответствующий документ появился на официальном сайте нижней палаты Федерального собрания.

В материале уточняется, что закон вступает в силу со дня его официального опубликования. Президент России сможет принять решение о разморозке участия страны в договоре. Предварительно, Совет Федерации рассмотрит законопроект 22 февраля в послеобеденное время.

В ходе послания Федеральному собранию глава РФ Владимир Путин заявил, что Россия вынуждена приостановить свое участие в ДСНВ. По его словам, вернуться к обсуждению договора будет возможно после оценки ядерного арсенала Франции и Британии. Путин отметил, что необходимо выявить подход к их учитыванию.

Ранее 5-tv.ru писал, что Путин озвучил обстоятельство, позволяющее России испытать свое ядерное оружие.

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