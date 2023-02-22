В Кремле сообщили, когда Путин встретится с Ван И

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Денис Птицын
Денис Птицын Райтер редакции сайта Пятого канала 26

Встреча российского лидера и главы китайской дипломатии предполагалась, но официально до последнего момента анонсирована не была.

В Кремле сообщили, когда Путин встретится с Ван И

Фото: www.globallookpress.com / Kremlin Pool

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Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков в диалоге с журналистами проинформировал о предстоящей встрече главы государства с главу китайской дипломатии Ван И.

Он сообщил о том, что в настоящее время Путин находится в Кремле и готовится к встрече с Ван И.

«С Ван И — через час. <…> Приветственные слова и там и там мы планируем», — лаконично поделился подробностями представитель Кремля.

Он добавил, что также в столице планируется встреча Владимира Путина с президентом Южной Осетии Аланом Гаглоевым.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как началась встреча Сергея Лаврова и Ван И.

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