Путин прибыл в Нью-Дели с трехдневным рабочим визитом

Путин прибыл с трехдневным визитом в Индию для участия в саммите БРИКС

Владимир Путин прилетел в Нью-Дели для участия в саммите БРИКС. Ил-96 российского лидера приземлился на базе военно-воздушных сил Индии Палам. Визит продлится с 11 по 13 сентября.

В пятницу Путин встретится с премьер-министром Индии Нарендрой Моди. После переговоров они вместе посетят международную промышленную выставку «Иннопром. Индия», организованную министерствами промышленности и торговли двух стран. В этот же день российский лидер вместе с другими главами государств выступит на Деловом форуме БРИКС.

Основная программа восемнадцатого саммита стартует в субботу. Центральным событием станет встреча лидеров стран, состоящих в объединении. Ключевые договоренности, как ожидается, зафиксируют в совместной декларации.

Помимо мероприятий, в графике Путина запланирован ряд двусторонних встреч. Он проведет переговоры с президентом ЮАР Сирилом Рамафосой, премьер-министром Малайзии Анваром Ибрагимом, премьером Эфиопии Абий Ахмедом и наследным принцем Абу-Даби шейхом Халедом бен Мухаммедом Аль Нахайяном.

Также российский лидер отдельно побеседует с главой Нового банка развития БРИКС Дилмой Роуссефф. Кроме того, прорабатывается возможность его переговоров с президентом Египта Абдель Фаттахом ас-Сиси.

В воскресенье запланирована расширенная встреча в формате БРИКС+, в которой Путин примет участие вместе с другими лидерами объединения и представителями стран — партнеров БРИКС.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что российскую делегацию на саммите БРИКС в Нью-Дели возглавят Владимир Путин, вице-премьер Алексей Оверчук, глава МИД Сергей Лавров, помощник президента Юрий Ушаков и Максим Орешкин.

В деловом форуме примут участие около 300 человек, включая представителей экономического блока. Участники обсудят глобальную повестку и 20-летие объединения. После заседания лидеры посетят выставки и примут участие в посадке дерева баньян.

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