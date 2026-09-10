Команда мечты: Ушаков раскрыл состав делегации России на саммите БРИКС в Индии

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Элина Битюцкая
Элина Битюцкая 46 0

В деловом форуме примут участие около 300 человек.

Состав делегации России на саммите БРИКС в Индии — список

Фото: © РИА Новости/МИД РФ

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На саммит БРИКС от России поедут Владимир Путин и еще четверо участников

Помощник президента РФ Юрий Ушаков сообщил состав российской делегации на саммите БРИКС в Нью-Дели.

В нее войдут президент Владимир Путин, вице-премьер Алексей Оверчук, глава МИД Сергей Лавров, а также сам Ушаков и заместитель руководителя администрации президента Максим Орешкин.

Помимо официальной делегации, в деловом форуме БРИКС от России примут участие около 300 человек, включая представителей Минэкономразвития, Минпромторга и Минфина. По словам Ушакова, основные договоренности саммита будут зафиксированы в итоговом документе — декларации Нью-Дели.

Тема встречи — «Инклюзивное глобальное управление и управление многосторонности». Участники обсудят мировую и региональную повестку, итоги 20-летнего взаимодействия и дальнейшую координацию.

После заседания лидеры посетят выставку «Инновации Индии» и фотовыставку к 20-летию объединения, а затем примут участие в посадке дерева баньян.

Ранее Ушаков раскрыл вероятную площадку для переговоров по Украине

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

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