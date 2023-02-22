Военкор «Известий» побывал на уничтоженной базе иностранных наемников в селе Мемрик
По рассказам российских военных, техника для «солдат удачи» поставлялась из Австралии.
Фото, видео: 5-tv.ru
Донецк сотрясается от взрывов. Российская артиллерия накрыла плотным огнем населенный пункт возле самой границы города, где долгое время укрывались иностранные наемники. Там они зализывали раны после боев в Марьинке и Авдеевке, до которых не больше двадцати километров. Больше такого у них не получится. Почему — расскажет военкор «Известий» Семен Еремин.
«Если было бы ясно, уже мы тут не походили бы — постоянно летают», — отметил корреспондент.
Входили в Марьинку еще затемно — так безопаснее. К тому же, снижая видимость, шел снег. С рассветом ощутимо задул ветер. Нелетная погода для дронов — идеальная для работы вдоль передовой.
«Это типа МТЛБ нашей — „мотолыги“ так называемой. Просто она чуть побольше и брони у нее побольше», — говорит российский солдат.
«Медведь» показывает разорванную в клочья нашей артиллерией бронемашину на базе американской М113 — вроде бы поставленную Украине из Австралии.
«По крайней мере, где-то там должны быть нарисованы кенгуру с украинским флагом. Но они сгорели», — делится военный.
«Медведю» двадцать четыре. Воюет с восемнадцати. В том числе и в составе штурмовых групп. На этом участке — прикрывает флаг наступающих отрядов русской армии.
«О, прямо прилет вот он. Ну что, довольно близко ложится. Доброе утро, что называется. Марьинка оживает. Распогодилось немного и полетело со всех сторон», — комментирует происходящее Семен Еремин.
Это «на работу» вышли наши штурмовики. За десять следующих минут в эту украинскую передовую позицию прилетят еще три управляемые ракеты. А в течение получаса от рассветной тишины не останется и следа.
Несколько пулеметов, автоматы, единичные выстрелы снайперских винтовок, очереди АГС. То и дело поднимаются «дымы» — их для прикрытия раскидывает пехота. Ну и, конечно, артиллерия.
Это ствольная артиллерия разбирает украинские позиции. Работу можно корректировать и без дрона — здесь хорошая прямая видимость. Огонь периодически стихает, затем возобновляется с новой силой. Каждый день российские военные отбивают несколько зданий.
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