Донецк сотрясается от взрывов. Российская артиллерия накрыла плотным огнем населенный пункт возле самой границы города, где долгое время укрывались иностранные наемники. Там они зализывали раны после боев в Марьинке и Авдеевке, до которых не больше двадцати километров. Больше такого у них не получится. Почему — расскажет военкор «Известий» Семен Еремин.

«Если было бы ясно, уже мы тут не походили бы — постоянно летают», — отметил корреспондент.

Входили в Марьинку еще затемно — так безопаснее. К тому же, снижая видимость, шел снег. С рассветом ощутимо задул ветер. Нелетная погода для дронов — идеальная для работы вдоль передовой.

«Это типа МТЛБ нашей — „мотолыги“ так называемой. Просто она чуть побольше и брони у нее побольше», — говорит российский солдат.

«Медведь» показывает разорванную в клочья нашей артиллерией бронемашину на базе американской М113 — вроде бы поставленную Украине из Австралии.

«По крайней мере, где-то там должны быть нарисованы кенгуру с украинским флагом. Но они сгорели», — делится военный.

«Медведю» двадцать четыре. Воюет с восемнадцати. В том числе и в составе штурмовых групп. На этом участке — прикрывает флаг наступающих отрядов русской армии.

«О, прямо прилет вот он. Ну что, довольно близко ложится. Доброе утро, что называется. Марьинка оживает. Распогодилось немного и полетело со всех сторон», — комментирует происходящее Семен Еремин.

Это «на работу» вышли наши штурмовики. За десять следующих минут в эту украинскую передовую позицию прилетят еще три управляемые ракеты. А в течение получаса от рассветной тишины не останется и следа.

Несколько пулеметов, автоматы, единичные выстрелы снайперских винтовок, очереди АГС. То и дело поднимаются «дымы» — их для прикрытия раскидывает пехота. Ну и, конечно, артиллерия.

Это ствольная артиллерия разбирает украинские позиции. Работу можно корректировать и без дрона — здесь хорошая прямая видимость. Огонь периодически стихает, затем возобновляется с новой силой. Каждый день российские военные отбивают несколько зданий.