Сбежавшую Вайкуле подловили в аэропорту: «В Израиле медом намазано»

Фотограф застал знаменитость не в лучшем свете.

Певицу Лайму Вайкуле поймали в аэропорту Тель-Авива. Сайт dni.ru сообщает, что кто-то из компании артистки сделал снимок и разметил его в социальных сетях. Звезда предстала на фото не в лучшем виде.

В материале отмечается, что в объективе Вайкуле появилась «раздутой» и «пополневшей». Подписчики отметили, что изменения в теле исполнительницы произошли за последний год. Согласно слухам, звезда борется с онкологией и снова проходит лечение. Подобные предположении возникли из-за фотографий, на которых Вайкуле покрывает голову париками и шляпками, а также новой короткой стрижки.

В Израиле у Лаймы запланированы три концерта. Авторы предполагают, что на мероприятиях соберется весь свет сбежавшего российского шоу-бизнеса.

«В Израиле медом намазано?»;

«Ого, неужели на русском будет вещать?»;

«Вам никто не завидует», — пишут пользователи сети в комментариях.

Бывшие почитатели творчества Вайкуле стали ее порицателями после того, как певица покинула Россию, которая принесла ей славу и достояние. Оказавшись за рубежом, певица неоднократно нелестно высказывалась о стране, где ее сделали значимой персоной. Примечательно, что от русского языка она пыталась отказаться — на Новый год поздравила всех на латышском, но украинский так и не выучила. А ведь обещала.

Ранее 5-tv.ru писал, продолжит ли Лайма Вайкуле петь свои русскоязычные хиты.