Сбежавшую Вайкуле подловили в аэропорту: «В Израиле медом намазано»

|
София Шафиуллина
София Шафиуллина Журналист 118

Сбежавшую из РФ Лайму Вайкуле застали в аэропорту Израиля

Сбежавшую Вайкуле подловили в аэропорту: «В Израиле медом намазано»

Фото: Михаил Александров / ТАСС

Читайте нас в: Дзен Новости

Фотограф застал знаменитость не в лучшем свете.

Певицу Лайму Вайкуле поймали в аэропорту Тель-Авива. Сайт dni.ru сообщает, что кто-то из компании артистки сделал снимок и разметил его в социальных сетях. Звезда предстала на фото не в лучшем виде.

В материале отмечается, что в объективе Вайкуле появилась «раздутой» и «пополневшей». Подписчики отметили, что изменения в теле исполнительницы произошли за последний год. Согласно слухам, звезда борется с онкологией и снова проходит лечение. Подобные предположении возникли из-за фотографий, на которых Вайкуле покрывает голову париками и шляпками, а также новой короткой стрижки.

В Израиле у Лаймы запланированы три концерта. Авторы предполагают, что на мероприятиях соберется весь свет сбежавшего российского шоу-бизнеса.

«В Израиле медом намазано?»;

«Ого, неужели на русском будет вещать?»;

«Вам никто не завидует», — пишут пользователи сети в комментариях.

Бывшие почитатели творчества Вайкуле стали ее порицателями после того, как певица покинула Россию, которая принесла ей славу и достояние. Оказавшись за рубежом, певица неоднократно нелестно высказывалась о стране, где ее сделали значимой персоной. Примечательно, что от русского языка она пыталась отказаться — на Новый год поздравила всех на латышском, но украинский так и не выучила. А ведь обещала.

Ранее 5-tv.ru писал, продолжит ли Лайма Вайкуле петь свои русскоязычные хиты.

-12° Атмосферное давление 757 мм рт. ст.
Относительная влажность 66%
74.71
-0.15 79.57
-0.19
Гороскоп подарков: чем удивить мужчину на 23 февраля по знаку зодиака

Последние новости

21:00
Как российские разведчики находят позиции ВСУ в районе Марьинки
20:44
Китай обозначил свою позицию по кризису на Украине
20:33
Сбежавшую Вайкуле подловили в аэропорту: «В Израиле медом намазано»
20:20
Мария Захарова назвала два условия скорейшего наступления мира на Украине
20:07
Военкор «Известий» побывал на уничтоженной базе иностранных наемников в селе Мемрик
19:57
«Неприятная тетка»: Яна Чурикова поделилась впечатлениями о съемках с молодежью

Сейчас читают

Приход к вере и семья с известной актрисой: как живет набожный актер Любимов
В «плену» у Китая: ЕС столкнулся с новой угрозой на фоне отказа от газа из РФ
Бероев заявил, что Хаматова подставила всю систему благотворительности в России
Девушка попала в психиатрическую больницу после изнасилования в Москве

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Видео: каким трем знакам зодиака повезет в любви в 2023 году
Кому категорически нельзя бутерброды с красной икрой
Видео: прогноз на 2023 год для всех знаков — гадание на таро
Общий гороскоп для всех знаков зодиака на зиму 2022 — 2023