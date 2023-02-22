Упал, встал, пошел дальше: Байден снова «не дружит» с ногами и лестницами

Американский лидер снова попал в нелепую ситуацию.

Эта тема никогда не станет скучной. Президент США Джо Байден снова упал перед камерами. На этот раз это случилось в Польше. На видео обратили внимание журналисты и пользователи соцсетей.

Политик оступился при посадке в самолет в аэропорту Варшавы: на полпути вверх по основному трапу Байден споткнулся и упал вперед, однако безо всякой помощи со стороны (как это происходит обычно) быстро поднялся и продолжил движение.

Кстати, вчера, 21 февраля, один из членов делегации президента США Джо Байдена свалился с трапа самолета после приземления в аэропорту Варшавы. Мужчина споткнулся во время спуска с лестницы, затем съехал вниз и врезался в членов делегации.

Вообще, падения американского президента всегда вызывают ажиотаж среди пользователей всего мира. Одно только его падение с велосипеда в июне 2022 года веселило публику на протяжении нескольких дней.

Тогда Байден со своей супругой Джилл и группой других людей катались на велосипеде. Поравнявшись с поджидающей его толпой репортеров и зевак, президент остановился и попытался сойти с велосипеда, однако не смог и неуклюже растянулся на асфальте вместе со своим двухколесным транспортом.

Ранее 5-tv.ru рассказал, как велосипед спас Байдена от вопросов об интиме с дочерью.