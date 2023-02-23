Байден ввел журналистов в ступор ответом на вопрос о ситуации по ДСНВ

Джо Байден собрался с силами и вспомнил, что еще хотел сказать по поводу решения Москвы. Но для этого журналистам пришлось напрячь голосовые связки — чтобы президент услышал их вопрос о судьбе ДСНВ.

Произошло все в Варшаве, на внеочередном саммите «Бухарестской девятки». В нее входят страны Восточной Европы и Прибалтики. Скомканный диалог состоялся, когда Байден уже грустно уходил после группового фото.

«Господин президент, какова ваша реакция на слова Путина о выходе из ДСНВ?» — спросила журналист.

«У меня нет времени», — ответил Джо Байден.

«Нет времени?» — не поверила своим ушам девушка.

«Нет. Но это большая ошибка», — сказал президент США.

Другие сегодняшние заявления Байдена были откровенно предсказуемы и скучны. Американский лидер использовал привычный набор фраз: что на кону сейчас не только независимость Украины, но и сама мировая идея свободы. И еще в который раз призвал союзников по альянсу продолжать поддерживать Киев и следовать принципам НАТО.

А вот кадры из аэропорта, снятые в тот момент, когда Байден поднимался по трапу, чтобы улететь в Вашингтон. Опять курьез — американский лидер не удержался на ногах и едва не скатился кубарем обратно.