«Только об этом и думал»: Дорохов комплексовал из-за заячьей губы

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Виктор Резнов
Виктор Резнов 15

Комик Денис Дорохов волновался из-за заячьей губы при беременности жены

«Только об этом и думал»: Дорохов комплексовал из-за заячьей губы

Фото: Григоров Гавриил / ТАСС

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Тема являлась для мужчины триггером. Как он научился справляться с ней спустя годы?

Заячья губа всегда была больной темой для комика Дениса Дорохова. Чтобы справляться с этим и не реагировать у него ушли годы. Об этом знаменитость рассказал в интервью коллеге-юмористу Ивану Абрамову. Селебрити упомянул, что из-за внешности у него были проблемы в школе, бывало доходило и до драк.

«Если скажут „заяц“, ловлю себя на мысли что задевает… Но понимаю, что не нужно реагировать. Но когда жена ждала детей меня это очень сильно волновало. Всю беременность только об этом и думал», — поделился Дорохов.

Близким артиста тоже было нелегко, с его слов это читалось в их глазах. После посещения встречи сообщества, связанного с заячьей губой, Дорохов решился на принятие своих недостатков. Если раньше тема «зайца» ассоциировалась с мраком, то теперь мужчина научился фиксировать данный момент и идет дальше.

Ранее 5-tv.ru писал о том, кто целовал женатого Дорохова.

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