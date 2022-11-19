«Денис, я люблю тебя»: Ольга Бузова впилась губами в женатого Дорохова

Знаменитый комик не раз утверждал, что для него нет ничего важнее семьи. Неужели он изменил своим принципам?

Певица Ольга Бузова не смогла устоять перед женатым юмористом Денисом Дороховым. Звезда шоу-бизнеса поцеловала занятого мужчину и призналась ему в любви в рамках шоу одного из федеральных каналов.

«Денис, я люблю тебя! Я богата, популярна и дам тебе все», — заявила артистка и приблизилась к звезде КВН.

Дорохов дважды соприкоснулся губами с певицей, после чего оба повалились на пол и долго смеялись до боли в животе. Наблюдавшая за действиями коллег актриса Ольга Картункова возмутилась происходящим.

«Тебе скандалов мало?» — обратилась к Дорохову юмористка.

35-летний комик познакомился со своей женой Эльвирой, когда они учились в техникуме. В 2008 году он решился пригласить будущую невесту на свидание. С тех пор молодые люди были неразлучны и счастливы. Пара воспитывает двух сыновей — Богдана и Артема.

А вот Ольга Бузова не раз утверждала, что никогда не ведет себя как девушка легкого поведения. Для нее в мужчинах главное — серьезные намерения, поэтому она зачастую отказывается от курортных романов и бессмысленных свиданий.

Артистка подчеркивала, что не обделена мужским вниманием, но сомневается, что сможет снова испытать влюбиться. После отношений с блогером Давой поп-певица не давала подтверждений ни одному роману, в которых ее пытались уличить.

Ранее 5-tv.ru писал, что Ольга Бузова не знает, что такое секс.