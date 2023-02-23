Шансы 50 на 50: врачи крайне обеспокоены состоянием Романа Костомарова

|
Рита Миронова
Рита Миронова Эксклюзив 78

Врачи опасаются выводить Костомарова из медикаментозного сна из-за его состояния

Шансы 50 на 50: врачи крайне обеспокоены состоянием Романа Костомарова

Фото: www.globallookpress.com / Dmitry Golubovich

Читайте нас в: Дзен Новости

После двух инсультов здоровье спортсмена сильно ухудшилось. Медики пока не решаются выводить его из медикаментозного сна.

Состояние Романа Костомарова, на днях пережившего второй инсульт, вызывает опасения лечащих врачей. Об этом источник сообщил 5-tv.ru.

Известно, что отек перешел в голову фигуриста, и теперь медики опасаются выводить его из медикаментозного сна, в котором он находится уже не первый раз за весь период лечения.

«Офтальмологи регулярно его осматривают, пока у него все в отеках и о чем-то говорить рано», — рассказал источник.

Сейчас, как отмечают врачи, шанс спортсмена выжить — 50 на 50. Если иммунная система Костомарова не справится, то не помогут никакие лекарства и процедуры. Фигуристу уже очищали кровь в надежде на улучшение ситуации, но случился инсульт, который вызвал другие осложнения и затруднил ход лечения.

С 10 января Роман Костомаров находится в больнице, куда изначально попал из-за пневмонии. Болезнь стремительно развивалась и привела к некрозу, вторичному менингиту, фиброзу и еще нескольким осложнениям. Фигуристу пришлось ампутировать стопу и кисти обеих рук, чтобы спасти от начавшейся гангрены. В последние дни врачи оценивают состояние Костомарова как крайне тяжелое.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что информация о слепоте Романа Костомарова оказалась ложью.

-11° Атмосферное давление 762 мм рт. ст.
Относительная влажность 72%
74.71
-0.15 79.57
-0.19
🧙‍♀ Гороскоп на 23 февраля для всех знаков зодиака

Последние новости

12:12
«Только об этом и думал»: Дорохов комплексовал из-за заячьей губы
11:53
Военный самолет упал в Белгородской области
11:44
Шансы 50 на 50: врачи крайне обеспокоены состоянием Романа Костомарова
11:40
Все четыре полосы Крымского моста открыты после проведенного ремонта
11:23
Бессознательный патриотизм: Слава спела гимн России в палате после анестезии
11:11
Власти Украины начали отправлять на передовую сотрудников военкоматов

Сейчас читают

Приход к вере и семья с известной актрисой: как живет набожный актер Любимов
SHAMAN о полученной травме на концерте: «Это же мечта музыканта — умереть на сцене»
Зачем ВСУ отрезают головы и руки у иностранных наемников — все версии
Девушка попала в психиатрическую больницу после изнасилования в Москве

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Видео: каким трем знакам зодиака повезет в любви в 2023 году
Кому категорически нельзя бутерброды с красной икрой
Видео: прогноз на 2023 год для всех знаков — гадание на таро
Общий гороскоп для всех знаков зодиака на зиму 2022 — 2023