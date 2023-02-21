Появилось опровержение информации о слепоте Романа Костомарова

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Магдалина Нуар
Магдалина Нуар Райтер редакции сайта Пятого канала Эксклюзив 49

Источник 5-tv.ru опроверг слухи о слепоте фигуриста Романа Костомарова

Появилось опровержение информации о слепоте Романа Костомарова

Фото: www.globallookpress.com / Nadezhda Lebedeva

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Пока никаких прогнозов делать не стоит, нужно смотреть на реакцию глаз спортсмена на специальном аппарате.

В СМИ появилась информация о том, что российский фигурист Роман Костомаров мог ослепнуть на один глаз. Источник 5-tv.ru опроверг эту информацию и сообщил, что на данный момент говорить о последствиях ухудшения его состояния пока еще очень рано.

По его словам, у Костомарова присутствует отек глаза, но ему постоянно его промывают и капают лекарства.

«Офтальмологи наблюдают, чтоб давления не было сильного глазного, плюс отек дает помутнение, так что каких-то прогнозов делать не надо. Как только начнет спадать отек, тогда нужно будет смотреть. И не просто реакцию на свет, а на аппарате», — заявил источник.

До этого стало известно о том, что у Романа Костомарова произошел инсульт на фоне сепсиса: он всю ночь провел в реанимации, где ему очищали кровь при помощи плазмафереза. Более того, фигуристу еще и диагностировали вторичный менингит.

За день до этого появилась информация о том, что Костомаров практически не может дышать без аппарата ИВЛ. Всему виной, возможно, стал стресс. Во всяком случае, так говорят многие медики.

В больнице фигурист находится с 10 января. Сначала ему диагностировали обычную пневмонию, но болезнь начала стремительно развиваться. Из-за начавшегося некроза спортсмену ампутировали стопу и обе кисти рук. Врачи делают все возможное и невозможное, чтобы спасти жизнь олимпийскому чемпиону.

Ранее 5-tv.ru рассказал, как у Романа Костомарова произошел второй инсульт на фоне сепсиса.

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