В Штатах заявили, что танки Abrams бесполезны на Украине

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Виктор Резнов
Виктор Резнов 212

Салливан: в США понимают, что большого смысла в танках Abrams на Украине нет

В Штатах заявили, что танки Abrams бесполезны на Украине

Фото: www.globallookpress.com / IMAGO / DAMIAN BURZYKOWSKI

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Специалисты отмечали, что с учетом того времени, которое понадобится на доставку техники, она может уже не пригодиться.

Американские танки Abrams по большому счету бессмысленны на Украине. Об этом в эфире телеканала CNN заявил помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан. Он отметил, что украинским неонацистам нужна другая техника.

«Президент Джо Байден услышал от военных оценку о том, что танки Abrams не имеют настоящего смысла для этих боев. Танки Leopard им (украинцам — Прим. ред.) нужны на самом деле», — сказал Салливан.

Также советник уточнил, что киевский режим получит Abrams по условию, предъявленному Германией. В американском оборонном ведомстве предупреждали, что вооружение на Украину получится поставить лишь через год.

Российские эксперты подчеркивали, что Abrams не поможет боевикам, поскольку те не смогут обеспечить машине необходимое техническое обслуживание. Кроме того, танки, по словам специалистов, пройдут далеко не везде с учетом украинской местности и особенностей самих машин.

Также они могут быть уничтожены еще до прибытия в зону боевых действий. К слову, Abrams настолько тяжелы, что в свое время их запретили использовать экс-президенту США Дональду Трампу во время парадов. В частности, танки могли повредить улицы Вашингтона гусеницами.

Ранее 5-tv.ru писал о том, как Запад «выстрелил себе в ногу» с помощью Украины.

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В Штатах заявили, что танки Abrams бесполезны на Украине

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