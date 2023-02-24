Газманов о российской музыке: «Национальный код наших песен почти исчез»

Музыкант уверен, что качество контента зависит от культуры человека и на это нужно сделать упор.

Народный артист РФ Олег Газманов увидел в российской культуре признаки деградации и полностью согласился с решением президента России поддерживать эту сферу на государственном уровне. Своим мнением он поделился в эксклюзивном интервью для 5-tv.ru.

Музыкант уверен, что сама по себе культура может существовать без участия государства, но у такой свободы есть другая сторона медали — музыкальный контент в конечном итоге сходит на нет по своей глубине, содержательности, морали.

«Но когда на самотек все это пускаешь, мы видим, что творится. Фактически национальный ход наших песен почти исчез, и эти песни — они где-то там, в глубине народа», — сказал певец в кулуарах в кулуарах праздничного концерта, посвященного Дню защитника Отечества в Центральном академическом театре Российской армии.

Собеседник не сомневается, музыкальное творчество — результат воспитания и человека. И чтобы культурный продукт соответствовал высоким ожиданиям, нужно с детства вкладывать духовное развитие людей. А это — история с тысячелетними традициями, образование и много других важных вещей.

«А вот эти все музыкальные программы — я не имею к ним ничего отрицательного с точки зрения того, что они делают, но весь контент музыкальный перешел в такую стадию, что народ начинает роптать: „Что вы нам навязываете?“. <…> Какого гражданина мы хотим видеть? Если хотим такого, который бы соответствовал тысячелетним традициям нашим, то давайте и учить его правильно, воспитывать», — добавил певец.

При этом, полагает музыкант, музыка должна подстраиваться под современные реалии. Но в хорошем смысле — тот же фольклор, к примеру, можно совершенствовать.

«Не частушки петь — а сделать что-то современное, чтобы дизайн с точки зрения музыки какой-то был, перспективы. Если этого нет, мы говорим: „О, какое поколение выросло“ — Коля с Уренгоя», — отметил артист.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Олег Газманов призвал россиян довериться Родине.