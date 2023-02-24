Как найти линию на руке, которая указывает на успех в любви?

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Полина Долгова
Полина Долгова Эксклюзив 10

Хиромант объяснил, где посмотреть наличие такой линии и как от нее избавиться.

Фото, видео: © РИА Новости / Антон Денисов; 5-tv.ru

Знаете ли вы, что на руках у людей есть линии и знаки, которые свидетельствуют о том, что ваш характер может очень сильно испортить и ухудшить общее положение дел в любой из сфер? Такие линии есть и по личной жизни, и по финансам, и по здоровью. Хиромант Иван Громов эксклюзивно рассказал 5-tv.ru о линии, которая является большим тормозом и ограничителем в личной жизни.

Что это за линия? У нее есть несколько названий: вторая линия сердца или чаще — пояс Венеры. Где ее искать? Она находится на правой руке над основной линией сердца. Чаще всего она будет параллельна и чуть короче основной. Линия может быть разорвана, состоять из частей, быть двойной или тройной.

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Она указывает на то, что человек в эмоциональном плане не может определиться и понять сам себя. Например, если есть такая линия у женщины, то она часто не понимает, какой мужчина ей нужен. Она не знает, какое отношение со стороны возлюбленного ей хочется, и что она может дать взамен.

«Это естественно не вина человека», — объяснил хиромант.

Если человек нашел такую вторую линию сердца и чувствует то, о чем сказал эксперт, то единственный выход — это сделать защитную коррекцию, прорисовку линий, которая ограничит влияние этого пояса Венеры.

Ранее 5-tv.ru писал, какие опасные знаки на руках нельзя игнорировать.

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