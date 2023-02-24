Важно для Великобритании: зачем Борис Джонсон хочет стать генсеком НАТО

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Магдалина Нуар
Магдалина Нуар Райтер редакции сайта Пятого канала Эксклюзив 3 839

Политический деятель Карнаухов: попытки Бориса Джонсона стать генсеком НАТО могут увенчаться успехом

Фото, видео: www.globallookpress.com / Pool; Telegram / КАРНАУХОВ; Ruptly; Reuters / ATLANTIC COUNCIL; BBC/BROOK LAPPING / RUSSIAN POOL; 5-tv.ru

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По мнению эксперта, все попытки, которые сейчас им предпринимаются, обретают понятную логику.

Бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что претендует на пост генерального секретаря НАТО. А сам Йенс Столтенберг вообще не планирует продлевать срок своих полномочий. О том, каковы шансы у Джонсона, и зачем ему метить на такой высокий пост, в эксклюзивном интервью 5-tv.ru рассказал доцент кафедры правового обеспечения рыночной экономики ИГСУ РАНХиГС Сергей Карнаухов.

По его словам, сейчас в Великобритании острый политический кризис, а ситуация, которая складывается вокруг Бориса Джонсона касается не столько его личных проблем, сколько проблем консерваторов.

Последние опросы показывают, что если бы сейчас было голосование, то за них вышли бы и проголосовали не более 25-27%, тогда как лейбористы стремительно набирают обороты и их коэффициент поддержки приближается сегодня чуть ли не к 50% населения, добавил эксперт.

«Борис Джонсон понимает, что кризис сейчас касается не только консерваторов, но и в целом всей политической системы, потому что с потерей влияния консерваторов, Британия из младшего партнера США потихонечку превращается в самую настоящую американскую колонию. И в этой связи Джонсон совершает, в том числе, и рывок, который крайне выгоден самой Великобритании», — говорит Карнаухов.

По его мнению, если Борис Джонсон все-таки станет генсеком, то Великобритании появится масса инструментов по наращиванию внутреннего экономического развития.

«Тогда Джонсон, совершив этот прыжок с трамплина, безусловно, станет премьером. В этой связи все попытки, которые сейчас им предпринимаются, могут венчаться успехом и обрести понятную логику», — заключил эксперт.

Ранее 5-tv.ru рассказал, почему Борис Джонсон захотел стать новым генсеком НАТО.

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