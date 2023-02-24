МИД РФ предупредил об ответе на возможные провокации Киева в Приднестровье

|
Денис Птицын
Денис Птицын Райтер редакции сайта Пятого канала 64

Решение любых вопросов должно решаться путем переговоров, а не попыткой атаковать гражданских.

МИД РФ предупредил об ответе на возможные провокации Киева в Приднестровье

Фото: www.globallookpress.com / Bulkin Sergey

Читайте нас в: Дзен Новости

МИД России выступил с заявлением после появления информации о подготовке киевским режимом военной провокации в отношении Приднестровья.

«В связи с зафиксированным значительным скоплением личного состава и военной техники украинских подразделений вблизи украинско-приднестровской границы, развертыванием артиллерии на огневых позициях, а также беспрецедентным наращиванием полетов беспилотной авиации ВСУ над территорией Приднестровья предостерегаем США, страны-члены НАТО и их украинских подопечных от очередных авантюрных шагов», — говорится в официальном заявлении ведомства.

В МИД РФ сообщили, что решение любых вопросов должно осуществляться политико-дипломатическим путем. Также в дипведомстве предупредили, что РФ адекватно отреагирует на провокацию киевского режима и обеспечит защиту соотечественников.

«Любые действия, представляющие угрозу их безопасности, будут рассматриваться в соответствии с международным правом как нападение на Российскую Федерацию», — заключили в Министерстве.

Ранее 5-tv.ru писал, как Россия ответит на размещение японских ракет у своих границ.

-4° Атмосферное давление 752 мм рт. ст.
Относительная влажность 80%
74.71
-0.15 79.57
-0.19
🧙‍♀ Гороскоп на 24 февраля для всех знаков зодиака

Последние новости

18:55
Сын покойного музыканта Талькова попался с наркотиками в центре Москвы
18:42
Госдеп США сообщил о введении санкций против Запорожской АЭС
18:30
«Время выбрало меня»: SHAMAN о развитии культуры Донбасса, общении с военными и новом клипе
18:27
Певица Рианна выступит на «Оскаре» в положении
18:19
Что произойдет, если ВСУ вторгнутся в Приднестровье — ответ военного эксперта
18:00
Конкретика, четкость и ясность: таро-прогноз на неделю с 27 февраля по 5 марта

Сейчас читают

Что произойдет, если ВСУ вторгнутся в Приднестровье — ответ военного эксперта
Важно для Великобритании: зачем Борис Джонсон хочет стать генсеком НАТО
«Большая горечь»: Газманов раскритиковал антироссийские заявления Пугачевой
Девушка попала в психиатрическую больницу после изнасилования в Москве

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Видео: каким трем знакам зодиака повезет в любви в 2023 году
Кому категорически нельзя бутерброды с красной икрой
Видео: прогноз на 2023 год для всех знаков — гадание на таро
Общий гороскоп для всех знаков зодиака на зиму 2022 — 2023