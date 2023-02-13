МИД: Россия немедленно ответит на размещение японских ракет у своих границ

Замруководителя внешнеполитического ведомства России Андрей Руденко заявил, что официальная Москва пристально наблюдает за развитием военного потенциала Японии и в случае любой опасности для себя, в том числе — размещения близи российской границы гиперзвуковых ракет, ответ последует незамедлительно.

Как отметил Руденко, Япония активизировала обновление своих арсеналов и «наращивает опасную деятельность» у границ России.

Ранее издание Sankei Shimbun писало, что США обратились к японскому правительству с просьбой о размещении ракет средней дальности на островах Японского архипелага с целью поддержания баланса сил в регионе: в противовес Китаю.

В прошлую пятницу в российском МИДе отметили, что размещение американских гиперзвуковых ракет на территории Японии принципиально изменит ситуацию с безопасностью в регионе и окажет влияние на стратегическую стабильность во всем мире.

Ранее 5-tv.ru писал, что доктор наук перечислил признаки расширения НАТО на Азию.