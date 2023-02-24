«Такой подход мне нравится»: Клаву Коку позвали замуж во время концерта

|
Мадлена Гришина
Мадлена Гришина Райтер редакции сайта Пятого канала 41

Клава Кока получила предложение руки и сердца во время выступления на концерте

«Такой подход мне нравится»: Клаву Коку позвали замуж во время концерта

Фото: © РИА Новости / Евгений Биятов

Читайте нас в: Дзен Новости

Певице уже не впервые публично делают предложение.

Блогер и певица Клава Кока во время на концерте прямо во время выступления получила предложение руки и сердца. Стать замужней ей предложил поклонник. В социальной сети артистка показала кадры произошедшего.

После исполнения одной из песен, певица возле сцены заметила мужчину, который явно пытался привлечь ее внимание. Она подошла ближе к краю сцены и обратилась к нему.

«Ну, что, жених, с предложением, надеюсь?» — пошутила Кока.

Поклонник внезапно ответил положительно и вручил ей помолвочное кольцо. Тогда Кока действительно удивилась. Что было дальше, неизвестно. Но артистка решила похвастаться произошедшим.

«А еще мне сегодня сделали предложение. Вот такой подход мне уже нравится», — добавила уже после случившегося Кока.

К слову, это не первое предложение руки и сердца, которое получает 26-летняя знаменитость. Как пишет «Российская газета», в ноябре прошлого года она уже чуть не выскочила замуж. Тогда кандидатом в мужья стал блогер Артур Кисловский. Он во время съемок танцевального шоу опустился на колено и протянул кольцо.

Известно, что певица не замужем, детей у нее нет. Свободно ли ее сердце, стоит только догадываться.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, почему Аврил Лавин расторгла помолвку с певцом Мод Сан.

-4° Атмосферное давление 752 мм рт. ст.
Относительная влажность 80%
74.71
-0.15 79.57
-0.19
🧙‍♀ Гороскоп на 24 февраля для всех знаков зодиака

Последние новости

23:24
Вице-спикер Госдумы Толстой назвал условия для выхода России из ОБСЕ
22:55
«Такой подход мне нравится»: Клаву Коку позвали замуж во время концерта
22:26
Вышел на свободу: «скопинского маньяка» заметили в магазине в Рязанской области
22:04
Новый клип SHAMAN «Моя Россия» посмотрели более миллиона раз на YouTube за сутки
21:47
Президента Украины Владимира Зеленского уличили в незнании географии
21:32
«Сам едешь туда, где хорошо?» — Кологривый об ответственности за слова и дела

Сейчас читают

Совсем не тот: Максим Галкин* появился на публике в жутком виде
«Время выбрало меня»: SHAMAN о развитии культуры Донбасса, общении с военными и новом клипе
Что произойдет, если ВСУ вторгнутся в Приднестровье — ответ военного эксперта
Девушка попала в психиатрическую больницу после изнасилования в Москве

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Видео: каким трем знакам зодиака повезет в любви в 2023 году
Кому категорически нельзя бутерброды с красной икрой
Видео: прогноз на 2023 год для всех знаков — гадание на таро
Общий гороскоп для всех знаков зодиака на зиму 2022 — 2023