Страны ЕС согласовали десятый пакет антироссийских санкций

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Игорь Рязов
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В этот раз согласование новых рестрикций шло со скрипом. Во-первых, между европейцами много разногласий. Во-вторых, все основные ограничения уже введены.

Страны ЕС согласовали десятый пакет антироссийских санкций

Фото: www.globallookpress.com / Ohde/face to face

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Послы страны Евросоюза согласовали десятый пакет антироссийских санкций. Об этом говорится в сообщении представительства Швеции в Совете ЕС, опубликованном в Twitter.

«Пакет включает более жесткие ограничения на экспорт в отношении товаров двойного назначения и технологий, адресные ограничительные меры в отношении физлиц и юрлиц (которые поддерживают спецоперацию, распространяют пропаганду и доставляют дроны, используемые Россией), а также меры против российской дезинформации», — цитируют шведских дипломатов «Известия».

В этом же сообщении говорится, что страны Евросоюза сохраняют приверженность идее поддерживать Украину по мере необходимости.

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Правда, в этот раз согласование антироссийских санкций шло со скрипом. По данным агентства Reuters, попытка утвердить десятый пакет 22 февраля провалилась. Причиной стали разногласия по каучуку и передаче данных о российских активах. Вдобавок, Венгрия пресекла попытку ввести ограничения против российской атомной отрасли.

Подобные разногласия — только одна из причин, затрудняющих ввод новых санкций. Вторую причину 20 февраля назвал глава Евросовета Шарль Мишель. По его словам, все основные рестрикции уже введены. Теперь осталось только убирать слабые места в прежних пакетах и не допускать обхода ограничений.

Страны коллективного Запада резко усилили санкционное давление на Россию после начала спецоперации по защите Донбасса. Они планировали разрушить экономику страны, однако не добились этой цели. Зато разогнали инфляцию и ухудшили жизнь миллионов обычных людей по всему миру.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что страны Евросоюза столкнулись с новой угрозой на фоне отказа от газа из России — их рынок «оккупировали» китайские солнечные панели.

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