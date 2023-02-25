В Европарламенте призвали к протестам против прокси-войны США и НАТО

Депутат Европарламента от Ирландии Мик Уоллес призвал жителей Дублина выйти на улицы с протестами против прокси-войны НАТО и США, развернутой в отношении России.

«Настало время выйти на улицы и противостоять этой прокси-войне НАТО и США», — написал политик в Twitter.

Согласно сообщению политика, митинг начнется в 13:00 по местному времени. По словам Уоллеса, многие европейцы желают прекращения конфликта, в отличие от ряда западных политиков и прессы. Депутат считает, что им выгоден конфликт — и прекращать его они не желают.

«Они понимают, что пушки и танки убивают людей?» — возмутился Уоллес.

24 февраля прошлого года Россию начала специальную военную операцию (СВО) по защите Донбасса. Такому решению предшествовала обострившаяся в Луганской и Донецкой народных республиках (ЛНР и ДНР) ситуация из-за участившихся обстрелов со стороны украинских войск.

Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Украина проигнорировала, поэтому Россия решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам поддержку. На сегодняшний день ЛНР и ДНР, а также Херсонская и Запорожская области являются частью России. Они вошли в состав страны по итогам состоявшихся в сентябре прошлого года на этих территориях референдумов по соответствующему вопросу.

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