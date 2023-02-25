Во главе угля: Германия не смогла отказаться от российских ископаемых

Несмотря на политические разногласия и спецоперацию, Германия продолжает покупать энергоресурсы у РФ.

Власти Германии продолжают активно покупать уголь у России, сообщает издание Bild со ссылкой на данные союза импортеров. Только за прошлый год в ФРГ привезли 44,4 миллиона тонн угля, увеличив объемы закупок на 8%.

Несмотря на то, что из РФ поставили только 13 миллионов тонн угля, снизив объемы покупок более чем на треть, Россия все равно остается лидером по общему объему поставленных ископаемых.

Эти данные удивительным образом не вяжутся с официальной политикой Германии, власти которой заявляют о том, что страна готова полностью отказаться от российского топлива и перейти на рельсы зеленой экономики.

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