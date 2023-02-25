«Энергетический вампир»: раскрыта неприятная тайна принца Гарри

Страсти вокруг принца Гарри не утихают уже который месяц. До сих пор многие гадают, зачем ему идти настолько жестко против своей семьи. Но, быть может, все не так просто? О том, какой личностью на самом деле обладает член королевской семьи, изданию dni.ru рассказала нумеролог Фарида Красавкина.

По ее словам, уже судя по дате его рождения (15 сентября) можно сказать о том, что принц Гарри очень неординарен. Люди, рожденные в этот день, обычно склонны к шантажу, провокациям, скандалам и сплетням.

«В его привычках также создать препятствия другим людям, а затем наблюдать за этим», — говорит эксперт.

Красавкина также добавила, что и положительные качества у молодого человека тоже имеются. Например, амбициозность, целеустремленность, сила. Но и здесь тоже есть подводные камни: чересчур завышенное эго и капризы.

Нумеролог назвала его истинным представителем энергетического вампира, ведь только от негативных эмоций он питает себя положительными.

Плюс ко всему, член королевской семьи очень переменчив в своем настроении и именно поэтому постоянно затевает скандалы.

В своих мемуарах герцог Сассекский рассказал много диких тайн. Например, что должен был пойти на органы для брата Уильяма; что тот физически напал на него и кинул в собачью еду из-за Меган Маркл. Также он признался, что лишился девственности с пожилой женщиной в поле за пабом и зачал ребенка при помощи принцессы Дианы.

Британские СМИ просто взвыли из-за таких откровений принца Гарри, а в социальных сетях появился хештег #ShutUpHarry, что дословно переводится как «Заткнись, Гарри».

Ранее 5-tv.ru рассказал о том, сколько принц Гарри заработал на продаже тайн своей семьи.