«Отброс общества»: Ксеня Бородина снова вспомнила бывшего мужа Омарова

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Магдалина Нуар
Магдалина Нуар Райтер редакции сайта Пятого канала 34

Обиды Ксении Бородиной на бывшего мужа Омарова все еще не прошли

«Отброс общества»: Ксеня Бородина снова вспомнила бывшего мужа Омарова

Фото: www.globallookpress.com / Komsomolskaya Pravda

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Знаменитость до сих пор не может понять причины поведения своего бывшего супруга.

Телеведущая Ксения Бородина снова решила припомнить своему бывшему мужу Курбану Омарову все обиды, которые у нее накопились после громкого развода. Об этом пишет 7Дней.ru.

В своей социальной сети звезда «Дома-2» выложила высказывание психолога.

«Отбросы общества», — так высказался эксперт о тех мужчинах, которые бросают при разводе вместе с женой и своих детей.

Сама Бородина прокомментировала данные слова: «Добавить нечего».

Ведущая рассталась с Омаровым в прошлом году. Фактическому разводу предшествовал долгий период подозрений — фанаты перестали видеть в соцсетях семейные снимки, наблюдать за совместными выходами в свет. Месяцы идут, а знаменитости никак не могут успокоиться. Оба уже завязали новые отношения, но уколоть друг друга не забывают.

После разрыва с женой Курбан Омаров то с одной дамой фотографировался, то с другой, потом выбрал блондинку Валерию и стал фотографироваться только с ней. А сама Бородина, по слухам, встречается с бывшим партнером Омарова по бизнесу Трофимом Семищенко.

Ранее 5-tv.ru рассказал, как Бородина пожаловалась на кризис накануне 40-летия.

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