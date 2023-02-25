«Отброс общества»: Ксеня Бородина снова вспомнила бывшего мужа Омарова

Знаменитость до сих пор не может понять причины поведения своего бывшего супруга.

Телеведущая Ксения Бородина снова решила припомнить своему бывшему мужу Курбану Омарову все обиды, которые у нее накопились после громкого развода. Об этом пишет 7Дней.ru.

В своей социальной сети звезда «Дома-2» выложила высказывание психолога.

«Отбросы общества», — так высказался эксперт о тех мужчинах, которые бросают при разводе вместе с женой и своих детей.

Сама Бородина прокомментировала данные слова: «Добавить нечего».

Ведущая рассталась с Омаровым в прошлом году. Фактическому разводу предшествовал долгий период подозрений — фанаты перестали видеть в соцсетях семейные снимки, наблюдать за совместными выходами в свет. Месяцы идут, а знаменитости никак не могут успокоиться. Оба уже завязали новые отношения, но уколоть друг друга не забывают.

После разрыва с женой Курбан Омаров то с одной дамой фотографировался, то с другой, потом выбрал блондинку Валерию и стал фотографироваться только с ней. А сама Бородина, по слухам, встречается с бывшим партнером Омарова по бизнесу Трофимом Семищенко.

Ранее 5-tv.ru рассказал, как Бородина пожаловалась на кризис накануне 40-летия.