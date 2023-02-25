Волочкова призналась, что ради сплетен готова испытывать боль

Экс-балерина опубликовала видео в образе куклы, которая грустно сидит на ступеньках.

Эпатажная балерина Анастасия Волочкова часто становится объектом для насмешек и сплетен в социальных сетях. Из-за того, что новости про нее в основном негативные, артистка решила ответить на эту несправедливость провокационным видео.

Экс-балерина опубликовала видео в социальной сети Instagram*, на котором предстала в образе куклы рядом с домашним питомцом — котом.

Артистка надела розовое платье с пышной юбкой и подобрала под образ большой бант. Видео было снятно в огромном особняке балерины на роскошной лестнице. Женщина грустно сидела на ступеньках, играла с котом пуантами и закрывала лицо.

«Если бы все злопыхатели знали, через какую боль приходится проходить по жизни, чтобы у вас был повод это обсуждать…», — подписала Волочкова.

Волочкова в образе куклы играет с котом. Фото: Instagram* / volochkova_art

На фоне в этот момент звучала католическая молитва к Деве Марии.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что балерина Волочкова чуть не осталась без зубов из-за бутафорской еды.

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