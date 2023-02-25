Ответ на поставки Киеву танков для удара вглубь России будет суровым
Посол Моргулов: РФ жестко ответит на поставки оружия Киеву для атаки
Фото: www.globallookpress.com / Daniel Karmann
Россия будет просто вынуждена принять суровые ответные меры.
Посол РФ в Китае Игорь Моргулов объяснил, почему России придется жестко ответить на возможные западные поставки Киеву снарядов для танков Leopard 2. Об этом сообщает китайское издание Global Times.
«Поставки танков говорят о том, что Вашингтон не знает никаких границ», — говорит посол.
По его мнению, если Киеву все-таки предоставят оружие, чтобы нанести удар вглубь России, то мы будем вынуждены принять суровые ответные меры.
Также Моргулов считает, что такое решение США и НАТО привело к дальнейшей эскалации украинского кризиса и стало неопровержимым доказательством прямого участия стран Запада в конфликте.
Накануне министр национальной обороны Польши Мариуш Блащак заявил, что первые четыре танка Leopard из обещанных Украине уже находятся на ее территории. Министр заверил, что Варшава в ближайшее время передаст Киеву новую партию танков и призвал Евросоюз и НАТО «сделать то же самое».
США объявили, что отправят Киеву батальон из 31 Abrams. При этом в Вашингтоне отметили, что поставки займут «много месяцев».
Ранее 5-tv.ru рассказал, как во Франции нашли неожиданных «врагов» западных танков на Украине.
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