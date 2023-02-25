Ответ на поставки Киеву танков для удара вглубь России будет суровым

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Магдалина Нуар
Магдалина Нуар Райтер редакции сайта Пятого канала 81

Посол Моргулов: РФ жестко ответит на поставки оружия Киеву для атаки

Ответ на поставки Киеву танков для удара вглубь России будет суровым

Фото: www.globallookpress.com / Daniel Karmann

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Россия будет просто вынуждена принять суровые ответные меры.

Посол РФ в Китае Игорь Моргулов объяснил, почему России придется жестко ответить на возможные западные поставки Киеву снарядов для танков Leopard 2. Об этом сообщает китайское издание Global Times.

«Поставки танков говорят о том, что Вашингтон не знает никаких границ», — говорит посол.

По его мнению, если Киеву все-таки предоставят оружие, чтобы нанести удар вглубь России, то мы будем вынуждены принять суровые ответные меры.

Также Моргулов считает, что такое решение США и НАТО привело к дальнейшей эскалации украинского кризиса и стало неопровержимым доказательством прямого участия стран Запада в конфликте.

Накануне министр национальной обороны Польши Мариуш Блащак заявил, что первые четыре танка Leopard из обещанных Украине уже находятся на ее территории. Министр заверил, что Варшава в ближайшее время передаст Киеву новую партию танков и призвал Евросоюз и НАТО «сделать то же самое».

США объявили, что отправят Киеву батальон из 31 Abrams. При этом в Вашингтоне отметили, что поставки займут «много месяцев».

Ранее 5-tv.ru рассказал, как во Франции нашли неожиданных «врагов» западных танков на Украине.

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