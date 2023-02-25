Во Франции нашли неожиданных «врагов» западных танков на Украине
Французская журналистка Неан: мосты на Украине не подходят для западных танков
Фото: www.globallookpress.com / Daniel Karmann
Тяжелые американские и немецкие бронемашины увязнут в украинском черноземе.
Грузоподъемность украинских мостов не позволит доставить к линии соприкосновения в Донбассе обещанные Западом тяжелые танки. Такое мнение высказала французская журналистка Кристель Неан.
«С их доставкой будут проблемы, потому что многие мосты на Украине не рассчитаны на нагрузку более 50 тонн», — заявила она в интервью Sputnik.
Кроме того, по мнению француженки, такие тяжелые танки, как американские Abrams или немецкие Leopard, не приспособлены к характеру местности на Украине и просто «утонут в грязи».
По словам Неан, западные страны «раздели до нитки» свои армии, чтобы отдать оружие киевскому режиму. Журналистка считает позором то, что ее страна продолжает поставлять Украине оружие при том, что уже в 2014 году было известно о военных преступлениях украинской армии.
Накануне министр национальной обороны Польши Мариуш Блащак заявил, что первые четыре танка Leopard из обещанных Украине уже находятся на ее территории. Министр заверил, что Варшава в ближайшее время передаст Киеву новую партию танков и призвал Евросоюз и НАТО «сделать то же самое».
Всего Польша обещала отправить Украине 14 «леопардов», отметив, что поставки намечены на март. До этого поляки передали Украине около 250 танков Т-72.
В свою очередь США объявили, что отправят Киеву батальон из 31 Abrams. При этом в Вашингтоне отметили, что поставки займут «много месяцев».
Ранее 5-tv.ru сообщал, что помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан заявил о бесполезности танков Abrams на Украине.
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