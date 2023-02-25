Внезапно умер 19-летний вратарь ФК «Динамо-Владивосток» Давыд Алексеев

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Магдалина Нуар
Магдалина Нуар Райтер редакции сайта Пятого канала 216

Официальная причина смерти пока не разглашается. Так что же случилось?

Внезапно умер 19-летний вратарь ФК «Динамо-Владивосток» Давыд Алексеев

Фото: www.globallookpress.com / Markus Gilliar

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Вратарь выступавший за молодежную и вторую команды «Урала» Давыд Алексеев скончался на 20-м году жизни. Об этом сообщает «ФК-Динамо-Владивосток», в составе которого молодой спортсмен играл последний год.

В «Динамо» сортсмен перешел летом 2022 года. По каким причинам он скончался, пока не разглашается. Однако в комментариях группы клуба ВКонтакте многие знакомые Алексеева пишут, что он мог покончить жизнь самоубийством. Но причина смерти официально не объявлена.

 

Также в комментариях пишут, что буквально на днях с ним расторгли контракт. А сегодня было объявлено о том, что его команда, в которой он играл, отправилась на первый учебно-тренировочный сбор в Турцию без него.

Ранее 5-tv.ru рассказал, как умер наставник олимпийских спортсменов по лыжным гонкам Валентин Самохин.

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