Боевые действия на этой неделе шли с нарастающей интенсивностью, без перерыва на праздники. В самом центре линии соприкосновения — в районе Артемовска, штурмовые подразделения взяли под контроль населенный пункт Берховка, как раз 23 февраля, следом и соседнее село Ягодное. Отсюда уже под прицелом артиллерии последняя асфальтированная трасса снабжения ВСУ в Артемовске.

Но грохочет весь Донецкий фронт, от Угледара до Кременной. Репортаж с его Северного участка — от Алексея Полторанина.

Сокрушительные танковые удары по позициям украинских боевиков в направлении Северска. Сломать оборону противника здесь непросто: город и его окрестности наводнили наемниками, мобилизованными и натовской техникой и боеприпасами, но наши танки вместе с артиллерией методично разбирают все это западное добро не мелкие части.

«Ну вот сейчас танк батальона „Август“ выезжает на очередную огневую позицию, нужно помочь продвинуться пехоте», — рассказал Алексей Полторанин.

На этих кадрах мощный рубеж, с которого нужно выбить врага. Вот очередное движение. Нашим экипажам дают команду «Огонь».

Как только противника сломают — дело завершат российские штурмовики. Им в подмогу и артиллерийские расчеты.

«Российская артиллерия бьет по противнику постоянно. До врага отсюда километра два. Артиллерийская дуэль на этом участке регулярная», — сказал Полторанин.

Враг здесь регулярно контратакует, и забрасывает в эти сосновые леса свои разведроты. Мы движемся к месту дежурства экипажей бронегруппы, которые держат оборону.

«Ну вот машина прибыла к месту дислокации. Ну вот такая здесь маскировка, чтобы противник не увидел», — рассказал корреспондент.

Бронегруппа срывается с места на самый передний край. Пехота запрашивает поддержку. Очередная попытка прорыва.

До врага около пятисот метров. Он прячется за этой опушкой, за деревьями. Во время работы командир нашего экипажа подбадривает своих товарищей.

«Здесь недавно был бой, это видно по скошенным деревьям. Опасно, очень опасно», — сказал корреспондент.

Но любая попытка прорыва для противника заканчивается поражением и большими потерями. Российская армия здесь очень мощно укрепилась поэтому враг точно не пройдет.