«За каждым человеком, за каждой семьей»: какой будет забота об участниках СВО

Путин заявил о создании специального фонда поддержки участников спецоперации, который будет напрямую подчинен правительству РФ.

Страна идет дальше, по своему пути, нелегкому, как обычно. Тем не менее сейчас есть те, кто нуждается в особенной заботе и поддержке — это участники боевых действий и члены их семей.

Президент объявил о создании особого фонда, который должен позаботиться о каждом защитнике Отечества, и о его близких. И это кардинальное отличие подхода к спецоперации от всех последних военных конфликтов, через которые прошла Россия.

Сами военные инициативу уже оценили, когда они воюют, так важно чтобы их тыл, их семьи были надежно прикрыты самим государством, которое они защищают.

«Никто не забыт и ничто не забыто» — важный императив, но лучше, когда не забывают уже «здесь и сейчас». В Кремле это отчетливо понимают, дал понять президент во время традиционной церемонии возложения цветов у мемориала Неизвестному солдату в день Защитника Отечества.

«За каждым человеком, за каждой семьей должен быть закреплен отдельный социальный работник, который будет в индивидуальном порядке с людьми работать. Во всяком случае, я на это очень рассчитываю. Обязательно добьемся, чтобы этот механизм функционировал так, как нужно, чтобы людям помогал», — заявил Владимир Путин.

Ранее 5-tv.ru писал, как Россия переосмысляет образ защитника Отечества.