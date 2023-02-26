Экс-солистке SEREBRO Кате Кищук пожелали смерти: «Сегодня я заболела»

Из-за чего на певицу озлобились интернет-пользователи, она не стала рассказывать.

Экс-солистка SEREBRO Катя Кищук пожаловалась на то, что ей пожелали умереть. А уже на следующий день она почувствовала себя плохо.

«Вчера мне пожелали смерти много раз. Сегодня я заболела. Совпадение? Не думаю!» — написала певица в социальной сети.

Она не стала уточнять, из-за чего в ее адрес полились такие пугающие сообщения. Спустя время она удалила публикацию, будто и ничего не рассказывала. Возможно, тем самым артистка захотела отвлечься от негатива. Вместе с тем одной из причин такой резкой критики могло стать ее творчество. Она несколько лет назад перебралась в Великобританию ради бывшего возлюбленного рэпера Slowthai. Там родила сына Рейна. После трехлетнего перерыва решила возобновить карьеру певицы. Взяла псевдоним К и отметила — теперь все песни будет выпускать на английском языке.

Возможно, именно эти перемены в творчестве и спровоцировали волну негатива. При этом это не первый раз, когда интернет-пользователи желают ей смерти. Подобное было уже год назад, когда она резко высказалась в адрес России.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что намерена сделать Лера Кудрявцева с теми, кто ее похоронил.

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