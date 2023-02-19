«Недопустимо!» — Лера Кудрявцева пообещала наказать «похоронивших» ее людей

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Мадлена Гришина
Мадлена Гришина Райтер редакции сайта Пятого канала 104

Лера Кудрявцева пообещала найти и наказать распространителей слухов о ее смерти

«Недопустимо!» — Лера Кудрявцева пообещала наказать «похоронивших» ее людей

Фото: www.globallookpress.com / Anatoly Lomokhov

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Телеведущая неоднократно читала небылицы о себе, но последняя повергла ее в шок! Знаменитость подчеркнула, что лгать о смерти непозволительно.

Телеведущая Лера Кудрявцева, о смерти которой недавно сообщил ряд СМИ, намерена найти виновных и наказать за обман. Об этом знаменитость сообщила в эфире одного из федеральных каналов.

Неприятная ситуация произошла в минувшую среду, 15 февраля. После работы Лера Кудрявцева прилегла отдохнуть, как вдруг ее разбудил телефон. Ей звонила сестра из-за новостей в интернете о смерти знаменитой родственницы. Причем, по информации некоторых изданий, в иной мир телеведущая ушла в собственном доме — в окружении родных, не дождавшись скорой помощи.

«Это недопустимо. Во-первых, у меня пожилая мама, которая два года назад перенесла инсульт, и узнавать такие новости из прессы… Для нее это… Хорошо, конечно, проскочили, но давление поднялось», — посетовала Лера Кудрявцева.

Телеведущая, конечно же, успокоила своих близких. При этом решила не закрывать глаза на вопиющее поведение некоторых СМИ. Она заявила, что уже начала поиски виновных в публикации фейка.

«За такие вещи нужно наказывать. У меня есть ребята, которые этим занимаются. Я жду, когда мне дадут информацию. Ну и, конечно, будем разговаривать», — заверила знаменитость.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как Лера Кудрявцева прокомментировала распространившиеся в прессе слухи о ее разводе с хоккеистом Игорем Макаровым.

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