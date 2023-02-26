Сломал жизнь: покойная актриса Юнникова в юности пережила изнасилование

Актриса после пережитой психологической травмы решила не рушить жизнь своему обидчику. Однако позабыть о жутком случае не смогла до самой смерти.

Звезда «Возвращения Мухтара» Наталья Юнникова на днях могла бы отметить 43-летие. Однако пять лет назад ее жизнь оборвалась. Смерть была скоропостижной и трагической, впрочем, как и ее юность…

Юнникова с детства полюбила театр и мечтала стать знаменитой. Окончив школу с золотой медалью, она поступила в Высшее театральное училище имени Михаила Щепкина. Там она познакомилась со многими ребятами, курс оказался дружным, но когда будущей актрисе понадобилась помощь, никого рядом не оказалось. На праздновании дня рождения соседа по общежитию за Юнниковой увязался выпускник режиссерского факультета. Парень изнасиловал ее, а после продолжил преследовать в институте.

Юнникова понимала, что безнаказанным это оставлять нельзя. Намеревалась идти в милицию, но страх одолел. Вместо рассказа посторонним она поделилась своей болью с однокурсниками.

«Они с ним „поговорили“, припугнули. И он отлип. Но по большому счету этот человек за то, что сделал со мной, никак не заплатил, не был наказан. Живет себе припеваючи, стал востребованным режиссером, много снимает. А ведь я могла сломать ему жизнь, как он сломал мою», — откровенничала спустя годы Юнникова.

Рассказы друзьям не особо облегчили психологическое состояние. Внутри она все равно чувствовала, будто лишилась чего важного для женщины. Потеряв уважение к себе, она стала флиртовать с мужчинами, вести разгульный образ жизни. Но вовремя поняла — надо возвращаться к нормальной жизни.

Спасением для нее в тот период стали отношения с однокурсником Антоном Федотовым. Молодые полюбили друг друга, поженились, в семье появился сын Ролан. Однако после рождения малыша Юнникова стала переживать из-за набранных килограммов. Обстановка в семье накалялась. Спустя время брак рухнул.

После развода в жизни Юнниковой была еще немало испытаний, которая она старалась проходить, боролась, верила в осуществление мечт. Но трагедия в 2017-м решила все. В один из дней ей стало плохо в собственном доме. Она потеряла сознание, упала, ударилась головой. Врачи больницы диагностировали обширное кровоизлияние в мозг. Спустя четыре дня сердце Юнниковой остановилось. В сознание она так и не пришла. Ей было 37 лет.

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