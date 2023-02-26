«Скажу об этом через соцсеть»: Самойлова готовит подписчиков к худшему

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Виктор Резнов
Виктор Резнов 31

Оксана Самойлова на фоне конфликта с мужем Джиганом готовит подписчиков к худшему

«Скажу об этом через соцсеть»: Самойлова готовит подписчиков к худшему

Фото: www.globallookpress.com / Anatoly Lomokhov

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Похоже, ситуация с разладом в семье селебрити, который был три года назад, может повториться.

Супруга рэпера Джигана Оксана Самойлова готовит подписчиков к худшему. Их семейная драма обсуждается в сети, а теперь многодетная мать решила поднять тему их возможного с Джиганом развода.

«Я знаю, что все ждут от меня каких-то пояснений, разъяснений ситуации, но я, честно говоря, пока что вообще не готова об этом говорить. И если когда-нибудь я буду готова, то скажу об этом через свою соцсеть», — пояснила Самойлова аудитории.

Недавно музыкант пропустил день рождения своего трехлетнего сына Давида, в то время, как Самойлова устроила мальчику праздник в африканском стиле. Женщина переоделась в зебру и пригласила аниматоров.

По мнению фанатов, пара не сможет на этот раз сохранить союз, ведь однажды Самойлова уже простила супругу его гулянки, измены и употребление запрещенных веществ.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что Самойлова подарила детям.

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