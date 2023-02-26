«Схема простая»: военкор Стешин объяснил, почему в Польше попала нефть из России
Журналист связал прекращение поставок в Польшу нефти из России с передачей Варшавой танков Киеву.
Фото: ИЗВЕСТИЯ / Константин Кокошкин
Специализирующийся на освещении военных действий корреспондент Дмитрий Стешин дал оценку последствиям передачи польских танков Leopard киевскому режиму. Об этом журналист написал в Telegram-канале.
Со слов обозревателя, такое решение стоило польским властям поставок нефти по трубопроводу «Дружба».
«Схема простая: «Нет «Леопардов» — есть нефть, есть «Леопарды» — нет нефти», — высказался Стешин.
Накануне руководитель польской нефтегазовой компании Orlen Даниэль Обайтек заявил об остановке поставок нефти из России по трубопроводу «Дружба» в Польшу.
«Россия прекратила поставки нефти в Польшу, к чему мы были полностью готовы. Только 10 процентов сырья поступало к нам из России, и мы заменим его нефтью из других источников. Это результат диверсификации, которую мы проводили в последние несколько лет», — заявил Обайтек.
Ранее 5-tv.ru писал, что руководитель польского оборонного ведомства Мариуш Блащак сообщил, что отправленные польской стороной «Леопарды» уже прибыли на территорию Украины.
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