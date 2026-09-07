Песков: Путин благодарен Трампу за миротворческие усилия

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Борис Сатаров
Борис Сатаров 28 0

По словам представителя Кремля, российский президент ценит усилия американского лидера по урегулированию конфликта.

Фото, видео: © РИА Новости/Михаил Метцель; 5-tv.ru

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Президент России Владимир Путин испытывает признательность к президенту США Дональду Трампу за его усилия по продвижению мирного процесса. Об этом 7 сентября сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Представитель Кремля подчеркнул, что Путин ценит стремление американского президента содействовать урегулированию конфликта.

Песков также отметил, что российская сторона продолжает взаимодействовать с американскими представителями по соответствующим вопросам.

Другие подробности заявления пресс-секретаря российского президента в приведенном материале не приводятся.

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