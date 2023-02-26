Хирурга Леонида Рошаля госпитализировали в Москве

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Рита Миронова
Рита Миронова Эксклюзив 650

Как стало известно, знаменитый врач планово готовился к операции.

Хирурга Леонида Рошаля госпитализировали в Москве

Фото: www.globallookpress.com / АГН Москва

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Советский и российских хирург Леонид Рошаль госпитализирован в Москве. Об этом 5-tv.ru сообщили в пресс-службе Нацмедпалаты.

Предварительно, 89-летний хирург поступил в больницу шесть дней назад. Врачи диагностировали у него хроническую болезнь, связанную с суставом. Его пришлось заменить. По последним данным, Леонида Михайловича уже прооперировали, все прошло успешно.

«Пока он в больнице. Но с ним все хорошо», — цитирует источник издание.

Леонид Рошаль — президент НИИ неотложной детский хирургии и травматологии. Медицинская карьера началась у Леонида Михайловича сразу после получения диплома. Тогда он работал в должности участкового педиатра и занимался наукой, написал позднее кандидатскую диссертацию. Ученую степень доктора наук Рошаль получил в возрасте 31 года.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что недавно перенесший инфаркт Игорь Николаев улетел на гастроли.

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