Рвется на сцену: недавно перенесший инфаркт Игорь Николаев улетел на гастроли

Многие ожидали, что Николаев возьмет паузу в работе, однако у музыканта оказались свои планы, за что он и был осужден фанатами.

Музыкант и певец Игорь Николаев, который был недавно госпитализирован с инфарктом, решил не брать паузу в работе и уже покинул Москву, улетев на гастроли в Казахстан.

В своем блоге он опубликовал видео из гостиницы и рассказал, как персонал отеля его встретил. На кадрах музыкант улыбается и восторгается сюрпризу. Сотрудники отеля надули огромный шар, на котором написали, что невероятно рады встрече с Николаевым. Также они развесили по всему номеру фотографии со знаменитостью.

«Надеюсь, что эти сюрпризы будут продолжаться весь март во всех тех отелях, куда мы приедем. Скоро встретимся на концертах, обнимаю», — сказал Николаев на видео.

Однако не все поклонники смогли разделить радость с артистом. Фанаты обеспокоены тем, что вместо отдыха после пережитого инфаркта певец рвется на сцену. Они призвали Николаева все же подумать о своем здоровье, опасаясь, что в противном случае он может повторить ошибку коллеги Николая Носкова.

«Лишь бы не получилось, как с Носковым. Билеты проданы, а человек петь не может из-за болезни», — посетовали подписчики.

Информация о госпитализации Николаева с инфарктом появилась в конце января. Сообщалось, что врачи провели ему коронарографию сосудов сердца и установили стенты. Этот инфаркт стал вторым по счету, первый произошел в 2021 году.

Ранее 5-tv.ru писал, какими последствиями обернется инфаркт для Игоря Николаева.