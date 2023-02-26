«Дружить» невозможно: постпред РФ в Вене объяснил неизбежность приостановки ДСНВ

Американские «партнеры» растоптали былые договоренности и провозгласили своей задачей нанести стратегическое поражение России.

Приостановка участия России в Договоре о сокращении наступательных вооружений (ДСНВ), о чем президент РФ Владимир Путин заявил в обращении к Федеральному собранию, была неизбежной. Такое мнение в интервью «Известиям» высказал постпред РФ в международных организациях в Вене Михаил Ульянов.

«Это был неизбежный шаг, договор заключался совсем в других условиях. Там был прописан принцип неделимости безопасности, основанный на доверии. Сейчас все это порушено, США ставят задачу нанести стратегическое поражение России и вредят нам всеми возможными способами. Коренное изменение обстоятельств — так в международном праве это называется», — отметил дипломат.

Ульянов указал на многочисленные примеры вывода американцами из-под действия ДСНВ своих стратегических наступательных вооружений под надуманными предлогами. В частности, вооружения переименовывают, чтобы они не соответствовали определениям договора, или переоборудуют под якобы неядерное оружие. Это касается, например, самолетов и пусковых установок подводных лодок.

В то же время США под предлогом санкций ограничили возможности для российской инспекционной деятельности на своей территории и тем самым получили односторонние преимущества в рамках ДСНВ.

Кроме того, у российской стороны появились данные о том, что американские «партнеры» предоставили военно-техническую и разведывательную поддержку Украине, которая пыталась после этого нанести удары по объектам РФ, попадающим под действие ДСНВ.

«Это не может продолжаться. В таких условиях пускать американских инспекторов и „дружить“, как дружили раньше, уже совершенно невозможно», — резюмировал Ульянов.

Полное интервью постпреда РФ в Вене, а также мнения других экспертов о приостановке участия России в ДСНВ смотрите в итоговой программе с Петром Марченко на РЕН ТВ в 23:00.

Ранее 5-tv.ru опубликовал мнение британского журналиста Эндрю Марра о том, что приостановка участия России в ДСНВ перевернет ситуацию в мире в ближайшие десять лет.