«Мы находимся только в начале»: решение Путина по ДСНВ изменит следующее десятилетие

Россия заморозила свое участие в договоре. Появились предположения, что это уже в ближайшее время повлияет на баланс сил в мире.

Решение главы РФ Владимира Путина приостановить свое участие в Договоре о сокращении наступательных вооружений перевернет ситуацию в мире в ближайшие десять лет. Таким мнением поделился журналист Эндрю Марр в эфире британской радиостанции LBC.

Марр объяснил, что Россия может изменить свое решение и вернуться к обязательствам по ДСНВ. Он отметил, что при разморозке участия в договоре страна не будет увеличивать свой ядерный арсенал.

«Но мы находимся только в начале десятилетнего изменения баланса сил в мире», — добавил он.

Журналист сообщил, что общался с послом России в Лондоне Андреем Келиным. По его словам, тот отрицает возможность применения Москвой ядерного оружия на Украине. Кроме того, Марр назвал «тайный» визит президента США Джо Байдена в Киев эскалационном шагом.

В ходе послания Федеральному собранию Путин заявил, что Россия вынуждена приостановить свое участие в ДСНВ. Он отметил, что страна не выходит из договора навсегда. Такие меры были необходимы, чтобы оценить стратегические арсеналы Франции и Великобритании.

Ранее 5-tv.ru писал, что в МИД РФ назвали причину приостановки участия в ДСНВ.