Эксперт рассказал, как подрыв дамбы в Артемовске повлияет на ход боев

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Иван Обухов
Иван Обухов Эксклюзив 967

Военный эксперт Литовкин: «У нас есть достаточно сил и средств для того, чтобы преодолеть водные преграды»

Фото, видео: www.globallookpress.com / Stringer; Шарифулин Валерий / ТАСС; 5-tv.ru

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Военный эксперт Виктор Литовкин оценил эффективность провокации, устроенной украинскими боевиками в Артемовске.

Советник врио главы ДНР Игорь Кимаковский рассказал РИА Новости, что украинские радикалы взорвали дамбу в Артемовске (украинское название — Бахмут) с целью замедлить наступление российских войск на этом участке фронта.

Это заявление в эксклюзивном интервью для 5-tv.ru прокомментировал военный эксперт Виктор Литовкин. По его мнению, такая провокация со стороны боевиков ВСУ не способна всерьез повлиять на ход успешного наступления российских бойцов в районе Артемовска.

«Мы продолжаем наступление, никакая вода нам не мешает. У нас есть достаточно сил и средств для того, чтобы преодолеть водные преграды, внезапно возникшие», — поделился мыслями Литовкин.

Украинские боевики взорвали дамбу в Артемовске на водохранилище «Северный ставок» 25 февраля. Сквозь возникшую брешь хлынула вода и подтопила северные и северо-западные окраины города.

Советник врио главы ДНР Дениса Пушилина Ян Гагин рассказал о затоплениях частных домов местных жителей и подвалов, в которых население прятались от обстрелов украинских неонацистов.

Ранее 5-tv.ru писал, как российская армия окружает Артемовск.

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