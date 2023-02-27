«Тяжелые уроки»: Лорак вспомнила прошлые отношения и рассказала о новом мужчине

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Мадлена Гришина
Мадлена Гришина Райтер редакции сайта Пятого канала 11

Ани Лорак рассказала о тяжелых уроках прошлых отношений и обретении счастья с йогином

«Тяжелые уроки»: Лорак вспомнила прошлые отношения и рассказала о новом мужчине

Фото: www.globallookpress.com / Anatoly Lomokhov

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Чтобы встретить достойного человека, артистке пришлось поработать над собой и трансформироваться внутренне. Сейчас, по ее признанию, она счастлива как никогда.

Певица Ани Лорак никогда не была обделена мужским вниманием, но истинную любовь она встретила лишь сейчас. В социальной сети в честь Прощеного воскресенья она рассказала о тяжелых прошлых отношениях и новой любви.

Буквально две недели назад артистка рассекретила нового избранника. Им стал инструктор по йоге Исаак Виджраку. Он живет в Испании, увлекается философией и воспитывает маленького сына. Знаменитость настолько счастлива рядом с мужчиной, что готова всему миру кричать о своих чувствах. При этом, чтобы обрести счастье, ей прошлось проделать немалый путь.

«Чтобы стать женщиной, которой я являюсь сегодня, мне пришлось пройти через тяжелые уроки прошлых отношений. Мне потребовалось некоторое время, чтобы понять, что токсичная любовь — это не настоящая любовь, а недостаток самоуважения», — отметила она.

Возлюбленный Лорак Исаак ВиджракуВозлюбленный Лорак Исаак Виджраку. Фото: Instagram* / isaac_vidjrakou

Сейчас артистка благодарна судьбе за пережитый опыт. Ведь благодаря ему она научилась любить себя, стала еще лучше.

«Я благодарна всем этим переживаниям, которые привели меня к нужному моменту соединения с собой. А также тому, что я смогла найти человека, с которым я могу ощутить женское счастье», — заключила Лорак.

К слову, Лорак была замужем лишь раз. С Налчаджиоглу она прожила 14 лет, а в 2019-м пара официально развелась. Как пишет dni.ru, для Лорак разрыв был болезненным. Она до последнего пыталась сохранить семью, пыталась найти в себе силы пережить кризис в отношениях, но все оказалось тщетно.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, ради чего Анастасия Волочкова готова испытывать боль.

* — принадлежит Meta, признанной в РФ экстремистской и террористической организацией, ее деятельность запрещена на территории РФ.

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