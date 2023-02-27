Татьяна Пилецкая назвала того, кто добился для нее первой большой роли в кино

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Мадлена Гришина
Мадлена Гришина Райтер редакции сайта Пятого канала 13

Актриса Татьяна Пилецкая заявила, что ее продюсером был Александр Вертинский

Татьяна Пилецкая назвала того, кто добился для нее первой большой роли в кино

Фото: www.globallookpress.com / Photoagency Interpress

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Народная артистка России призналась, знакомство с этим человеком было случайным, все благодаря знакомой мамы. А дальше завязался разговор.

Народная артистка России Татьяна Пилецкая рассказала aif.ru, благодаря кому ее карьера сложилась, и она стала известна. Первую большую роль она получила после знакомства с артистом и композитором Александром Вертинским.

До этого были только эпизоды, иногда фамилии Пилецкой даже не было в титрах. Судьбоносная встреча произошла в Ленинграде на концерте артиста. После окончания знакомая мамы свела Пилецкую с Вертинским. На тот момент ей было 25 лет. В ходе разговора шансонье узнал, что девушка имеет хореографическое образование. И отметил, с такой внешностью, как у Пилецкой, срочно нужно сниматься в кино.

Татьяна Пилецкая с Анатолием Вербицким в образе Печорина. Кадр из к/ф «Княжна Мери», реж. Исидор Анненский, 1955 г.

Когда начинались съемки фильма «Княжна Мэри», Вертинский взял фотографию девушки и порекомендовал Пилецкую режиссеру. Вскоре ее вызвали на пробы. Так ее карьера актрисы после роли Веры в фильме пошла в гору. После этого Пилецкая называет Вертинского «своим продюсером».

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как Татьяна Пилецкая оценила побег Ренаты Литвиновой за границу.

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