Татьяна Пилецкая назвала того, кто добился для нее первой большой роли в кино
Актриса Татьяна Пилецкая заявила, что ее продюсером был Александр Вертинский
Фото: www.globallookpress.com / Photoagency Interpress
Народная артистка России призналась, знакомство с этим человеком было случайным, все благодаря знакомой мамы. А дальше завязался разговор.
Народная артистка России Татьяна Пилецкая рассказала aif.ru, благодаря кому ее карьера сложилась, и она стала известна. Первую большую роль она получила после знакомства с артистом и композитором Александром Вертинским.
До этого были только эпизоды, иногда фамилии Пилецкой даже не было в титрах. Судьбоносная встреча произошла в Ленинграде на концерте артиста. После окончания знакомая мамы свела Пилецкую с Вертинским. На тот момент ей было 25 лет. В ходе разговора шансонье узнал, что девушка имеет хореографическое образование. И отметил, с такой внешностью, как у Пилецкой, срочно нужно сниматься в кино.
Татьяна Пилецкая с Анатолием Вербицким в образе Печорина.
Когда начинались съемки фильма «Княжна Мэри», Вертинский взял фотографию девушки и порекомендовал Пилецкую режиссеру. Вскоре ее вызвали на пробы. Так ее карьера актрисы после роли Веры в фильме пошла в гору. После этого Пилецкая называет Вертинского «своим продюсером».
Ранее 5-tv.ru рассказывал, как Татьяна Пилецкая оценила побег Ренаты Литвиновой за границу.
Читайте также
80%
-0.15 79.57
-0.19
Нашли ошибку?