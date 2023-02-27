«Это был удар»: секс-символ нулевых Бордовских вспомнила, как пережила развод

Телеведущая вместе с семейными проблемами переживала тогда внутреннюю дисгармонию. Пыталась наладить отношения с любимым, но в глубине души понимала — конец все равно настанет.

Телеведущая Юлия Бордовских откровенно рассказала о разводе с мужем Алексеем Кравцовым. От него секс-символ нулевых родила сына Федора и верила — вместе они состарятся. Но судьба уготовила ей немало испытаний…

За бизнесмена Бордовских вышла замуж в 2006-м году. На тот момент карьера телеведущей была на пике. Она вела то одну программу, то другую. Везде была востребована. Из-за плотного графика она редко стала видеть семью. Внутренний дисбаланс нарастал, и Бордовских решила что-то изменить в своей жизни. В 2016-м она переехала в США. Страна выбрана была неслучайно. Туда телеведущая часто ездила отдыхать.

Поначалу о расставании с мужем не было и речи. С Кравцовым она договорилась, что любимый будет приезжать к ней и ребенку. Возможно, у него получится продать бизнес в России и перебраться за океан.

«Это не было расставание. Это была возможность для меня уехать и немного прийти в себя. Мне было плохо. Мне было физически плохо, мне было душевно плохо», — объяснила Бордовских в интервью Надежде Стрелец.

После переезда в США отношения с мужем стали еще больше ухудшаться. Расстояние сыграло свою роль. В один момент она даже стала задавать себе вопрос, а что сейчас она хочет от отношений, какими их теперь видит. К сожалению, спасти брак так и не удалось и в 2018-м году супруги развелись. На вопрос Стрелец, правда ли муж завел новые отношения, поэтому отдалился от супруги, Бордовских увильнула.

«Даже если это так было, это вообще ничего не меняет, скажем так. То состояние, в котором я уже находилась, рано или поздно привело бы к тому, что отношения бы закончились. Это был удар, когда пришло понимание, что нужно расстаться. Это было очень тяжело», — добавила она.

Пережить расставание, к которому телеведущая была не готова, помогли медитации и близкие подруги. Со временем Бордовских смирилась с произошедшим.

«Я благодарна этой ситуации, хотя, видит бог, я этого не хотела — она помогла мне очень многое внутри меня изменить», — заключила телеведущая.

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