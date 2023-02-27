«Были мерзкой и сексуальной»: Киркоров признался, что Стоцкая увела его из семьи

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Мадлена Гришина
Мадлена Гришина Райтер редакции сайта Пятого канала 465

Филипп Киркоров признался, что Анастасия Стоцкая увела его из семьи

«Были мерзкой и сексуальной»: Киркоров признался, что Стоцкая увела его из семьи

Фото: www.globallookpress.com / Anatoly Lomohov

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Король российской эстрады за последние недели сделал немало заявлений. Последнее смутило даже его коллег. Но останавливать поток воспоминаний артист, кажется, не намерен.

Певец Филипп Киркоров шокировал зрителей и коллег откровением из прошлого. Если еще недавно он заявлял, что его развод с Аллой Пугачевой произошел по причине неверности жене, то на днях артист выдвинул новую версию, из-за чего рухнул его брак. Так, новой причиной стала коллега Анастасия Стоцкая, которая якобы увела знаменитость из семьи.

Признание Киркоров сделал во время телевизионного шоу на одном из федеральных каналов. По задумке создателей, жюри оценивает вокал и игру выступающего, который выходит на сцену в каком-либо костюме, где не видно его лица. Таким образом, члены жюри должны еще и догадаться, кто скрывается за маской. В последнем выпуске жаркие споры возникли по поводу артиста в образе Скорпиона. Киркоров был убежден — на сцене Стоцкая. Поэтому пустился в откровения. 

«Вы были и мерзкой тоже. Но всегда были невероятно талантливой, сексуальной, обольстительны, и вы меня увели из семьи», — заявил Киркоров.

Другие члены жюри были шокированы и даже смущены. Но Киркоров не остановился. Он поблагодарил Скорпиона за сделанный поступок. По его словам, Стоцкая открыла глаза на происходящее в браке. И, если верить артисту, когда Стоцкая увела его из семьи, ей было лишь 23 года, а королю российской эстрады 38 лет.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, кто подал в суд и за что на Филиппа Киркорова.

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