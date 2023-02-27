В ЕС пожаловались на Россию и накаленные отношения между Китаем и США

Спецоперация на Украине и накаленные отношения Китая и США нарушили международный порядок, основанный на правилах, заявил глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель после поездки на сессию Генассамблеи ООН. По словам политика, он понял предназначение ООН.

«ООН — отличное зеркало состояния мира. Если посмотреть за пределы Украины, то становится ясно, что глобальные кризисы накапливаются, но глобальная реакция либо заблокирована, либо недостаточна. Не хватает лидерства и единства», — написал он в социальной сети.

Вместе с тем Боррель убежден, что многие государства «видят потенциал в усилении роли Евросоюза». Они отдают предпочтение объединению как противовесу Китая, считая ее более надежным и выдержанным партнером, нежели США. При этом он уточнил, что в ближайшее время Евросоюз должен быть готов к растущим потребностям и ожиданиям мира, переполненным кризисов.

Конфликт на Украине начался после госпереворота в 2014 году. Россия с февраля 2022 года проводит спецоперацию по защите Донбасса от геноцида мирных граждан со стороны киевского режима. США, страны ЕС и НАТО представили миротворческую миссию как «вторжение» и фактически объявили РФ экономическую войну. Так, на днях был согласован десятый пакет антироссийских санкций.

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