«Начиналось раздвоение личности»: Анита Цой официально сменила имя и фамилию

Мама певицы долго не могла привыкнуть к новому имени, а вот муж перестроился почти сразу.

Певица Анита Цой сменила имя и фамилию. Об этом она призналась в беседе с dni.ru. Оказывается, еще пять лет назад артистка была Анной Ким. Лишь в 45 лет она официально поменяла это имя на Аниту Цой. Звезда убеждена, что имя очень многое значит в жизни человека и может влиять на его судьба.

«Просто у меня начиналось раздвоение личности. Ведь Анна — это один персонаж, а Анита — другой. Убеждена, что имя очень многое значит в жизни и судьбе. Анита в моем представлении — более молодая, более энергичная, яркая, харизматичная. а Анна — сдержанная, холодная, царственная», — объяснила певица.

Сейчас Аней ее практически никто из домашних не называет. Тяжелее всего привыкнуть было маме. У нового имени есть своя предыстория — в молодости певицу называли Анитой в лагере, где она работала вожатой.

«Дети, которым я преподавала брейк-данс, называли меня Анитой. И когда я готовилась начинать карьеру на сцене — а в ту пору я носила уже фамилию мужа и была Анной Цой — я вспоминал про Аниту. И поняла, что это имя мне подходит. Ведь Анна Цой — звучало немного грубовато», — рассказала артистка.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, почему Анита Цой не общается с младшим братом.