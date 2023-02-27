Имеет ли право начальство запретить работать из-за границы?

Какой офисный работник не хотел бы сбежать из душного помещения в теплые края и выполнять свои обязанности удаленно где-нибудь на берегу океана? Эксперт предупредил о преградах на пути к мечте.

Удаленная работа, как уже показала практика в период пандемии, имеет свои минусы и плюсы. Однако рано или поздно некоторые сотрудники предпринимают попытки сорваться с насиженного места и работать из-за границы. Основательница юридической компании GAP Ирина Гукова рассказала сайту Газета.ру, как регулируется удаленная работа, и может ли начальство отказать в подобной инициативе.

По словам эксперта, деятельность сотрудников, которые работают дистанционно, регулируется главой 49.1 Трудового кодекса РФ. Согласно документу, такой работник имеет право не находиться на рабочем месте. Но может ли он покинуть страну, сохранив его за собой?

Гукова объяснила, что нормы ТК РФ действуют лишь на территории России. В случае удаленной работы из-за границы российские законы теряют свою правовую силу, отметила она.

«Самая опасная ситуация при релокации — лишение статуса резидента. Гражданин России может потерять статус резидента, если будет находиться в течение 183 дней за 12 месяцев за границей при отсутствии документально оформленной уважительной причины», — прокомментировала юрист.

Потеря статуса резидента предусматривает изменение налогового режима. Налог на доход физлиц повышается с 13% до 30%, то есть вырастает почти в два раза. По словам Гуковой, сейчас работодатель имеет право ограничивать местонахождение сотрудника при заключении ТК. Кроме того, компания может ввести дополнительные правила о необходимости получения разрешения на выезд за границу.

«В сложившихся внешнеполитических условиях ответственность за выезд сотрудника из страны лежит на работодателе», — отмечается в материале.

Однако бывают случаи, когда работодатель лично отправляет своих сотрудников за рубеж. При юридическом перемещении рабочего места, останавливаются выплаты по НДФЛ. Эксперт уточнила, что нерезиденты обязаны платить налог только с доходов, которые были получены на территории Российской Федерации.

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