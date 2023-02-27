Умер продюсер фильма «В джазе только девушки» Уолтер Мириш

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Полина Долгова
Полина Долгова 74

Лауреату премии «Оскар» был 101 год.

Умер продюсер фильма «В джазе только девушки» Уолтер Мириш

Фото: www.globallookpress.com / IMAGO/David Edwards/MediaPunch

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Американский кинопродюсер Уолтер Мириш скончался на 102-м году жизни. Об этом сообщила академия кинематографических искусств и наук в Лос-Анджелесе.

«Академия кинематографических искусств и наук глубоко опечалена известием о кончине Уолтера», — отметили гендиректор киноакадемии Билл Крамер и ее президент Джанет Янг.

Представители Академии в некрологе называли Мириша провидцем и лидером киноотрасли, отмечая его огромное влияние на мировой кинематограф.

«Уолтер был настоящим провидцем и как продюсер, и как лидер отрасли. Он оказал сильное влияние на киносообщество и Академию, будучи ее президентом и директором в течение многих лет. Его страсть к кинопроизводству и Академии никогда не колебалась, и он оставался дорогим другом и советником. Мы посылаем нашу любовь и поддержку его семье в это трудное время», — говорится в сообщении на сайте.

Лауреат премии «Оскар» и продюсер Уолтер Мириш основал в 1957 году киностудию The Mirish Company. Компания выпустила такие легендарные картины, как «Квартира» (1960), «Вестсайдская история» (1961) и «Полуночная жара» (1967), а также «В джазе только девушки» (1959).

Также Уолтер Мириш принимал участие в съемках таких культовых кинолент, как «Розовая пантера» и «Великолепная семерка».

Ранее 5-tv.ru писал, что умер российский политолог и публицист Глеб Павловский.

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